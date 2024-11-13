الرئيس التنفيذي السابق لـ “Alameda” يتنازل عن أصوله لدائني شركة FTX

توصل “سام ترابوكو”، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “Alameda Research”، إلى اتفاق مبدئي مع دائني شركة العملات المشفرة المنهارة FTX، يشمل التنازل عن أصوله الشخصية لسداد جزء من ديون الشركة.

تشمل التسوية التنازل عن شقتين في سان فرانسيسكو بقيمة 8.7 مليون دولار ويخت فاخر بطول 53 قدم تم شراؤه مقابل 2.51 مليون دولار.

كما وافق على نقل حقوقه في ودائع العملاء لدى FTX التي تُقدر بـ70 مليون دولار، حيث ستُلغى هذه المطالبات بمجرد اكتمال التحويل.

الإيداعات القضائية كشفت أن “ترابوكو” حصل على تحويلات بقيمة 40 مليون دولار خلال فترة عمله، ويعتقد الدائنون أنها قابلة للاسترداد.

ورغم ثقة فريق FTX القانوني بفرص نجاح دعاواهم ضد “ترابوكو”، فإنهم فضلوا التسوية لتجنب تكاليف التقاضي واحتمال تحقيق عوائد أقل من الإجراءات القانونية.

لا تزال التسوية بانتظار موافقة قاض فيدرالي في ديلاوير، مع جلسة استماع مقررة في 12 ديسمبر.

إذا تمت الموافقة، ستمنع الصفقة أي إجراءات قانونية إضافية ضد “ترابوكو”، منهية التزاماته القانونية المرتبطة بانهيار شركة FTX.

استقال “ترابوكو”، الذي عُين رئيس تنفيذي مشارك لـ “Alameda” مع “كارولين إليسون” من منصبه في أغسطس 2022 قبل أشهر من إعلان إفلاس FTX.

ورغم عدم اعترافه بأي دور في سوء الإدارة المالية، إلا أن انهيار FTX أدى إلى تداعيات قانونية كبيرة، شملت أحكام بالسجن على شركائه السابقين، مثل “إليسون” التي حُكم عليها بعامين، و”سام بانكمان فريد” الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عام.

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