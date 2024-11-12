عملة سولانا SOL تخطف الأضواء من العملات الرقمية البديلة الكبيرة: التفاصيل

سجل سوق العملات المشفرة ارتفاع كبير عقب إعلان “دونالد ترامب” رئيس للولايات المتحدة، حيث اقترب سعر البيتكوين من 90 ألف دولار، بينما تفوقت عملة سولانا بتحقيق عائد يزيد عن 33% خلال أسبوع.

وصلت قيمة سولانا السوقية إلى 102.5 مليار دولار مع تجاوز سعرها 200 دولار، مما جعلها رابع أكبر عملة مشفرة، مدعومة بكفاءتها كبنية تحتية للتطبيقات اللامركزية ووصفها بأنها قاتلة الإيثيريوم.

تلقى السوق دفعة إضافية من تأييد “ترامب” للعملات المشفرة، مما زاد من التوقعات بإلغاء القيود التنظيمية واستبدال “غاري جينسلر” برئيس جديد لهيئة الأوراق المالية والبورصات أكثر دعما للصناعة.

بالإضافة إلى ذلك، زادت التكهنات حول إدراج صندوق مؤشرات متداولة (ETF) لـ سولانا في البورصات الأمريكية، وهو ما قد يؤدي إلى توسع أكبر في السوق، خاصة بعد نجاح إدراج صناديق البيتكوين والإيثيريوم في وقت سابق.

تُظهر هذه التطورات اتجاه صاعد قوي في السوق، مع تعزيز الدعم السياسي والتنظيمي لمزيد من الابتكار والنمو في سوق الكريبتو.

اقرأ أيضا:

رحلة البيتكوين تستمر لأكثر من 14 عام وتنتقل من قيمة 0.50 دولار إلى 82 ألف دولار!

القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة تصل إلى ذروة جديدة عند 3.1 تريليون دولار

