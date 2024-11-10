محكمة هولندية تأمر منصة بينانس بالكشف عن هوية مستخدم في قضية احتيال: التفاصيل

أصدرت محكمة هولندية قرار يلزم شركة بينانس بالكشف عن هوية صاحب حساب متورط في عملية احتيال استهدف امرأة خسرت 186,000 يورو عبر مخطط استثماري احتيالي على تطبيق مواعدة.

وقع الحادث عندما أغرى شخص مجهول الضحية بالاستثمار في العملات المشفرة، وأوهمها بشرعية المعاملات التي نفذتها عبر ست تحويلات مالية.

أبلغت الضحية الشرطة في أغسطس، وساعدتها شركة الطب الشرعي الرقمي “DataExpert” في تتبع الأموال المسروقة إلى حساب لدى بينانس.

طلبت الضحية من بينانس تجميد الحساب والكشف عن هوية صاحبه، وقد وافقت بينانس على تجميد الحساب لكنها رفضت تقديم معلومات شخصية دون أمر قضائي.

أمرت المحكمة في “لاهاي” الآن بينانس بالكشف عن الاسم الكامل وعنوان صاحب الحساب وتقديم بيان بالأصول خلال 14 يوم.

وأكدت المحكمة أن هذا الإجراء ضروري للسماح للضحية بالسعي لتحقيق العدالة، وأن حاجتها لتحديد الجاني تتفوق على مخاوف الخصوصية.

في سياق مماثل، تواصل السلطات الأمريكية، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، جهودها لمكافحة الاحتيال المالي المرتبط بالعملات المشفرة، بما يشمل مبادرات توعية وتعاونات مع مؤسسات مصرفية وهيئات تنظيمية.

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