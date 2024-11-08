تحويل 441000 RLUSD في ظرف ساعة واحدة: ماذا يحدث؟

أظهرت بيانات من حساب “Ripple Stablecoin Tracker” على منصة X ست معاملات ضخمة لعملة الريبل المستقرة (RLUSD)، تم تنفيذها في ساعة واحدة بمجموع 441,000 RLUSD.

تعد هذه التحويلات الأولى من نوعها منذ أسابيع، حيث تمت بعض العمليات بين محافظ مجهولة يُعتقد أنها مرتبطة بشركة الريبل أو بمحفظة خزينة RLUSD، وشملت تحويلات تتراوح بين 58,500 و88,500 RLUSD.

هذه التحويلات تأتي بعد فترة توقف، حيث تم اختبار RLUSD من قبل طرحها في الأسواق، إذ تهدف شركة الريبل لجعل RLUSD معيارا للعملات المستقرة المؤسساتية، مع الإعلان سابقا عن بدء اختبارها في إصدار تجريبي مغلق منذ أغسطس الماضي.

وفي وقت سابق من الأسبوع، رصدت Whale Alert تحويل نصف مليار من عملة XRP، مقسمة إلى عمليتين:

واحدة بقيمة 100 مليون XRP (53.2 مليون دولار) والأخرى 470 مليون XRP (250.4 مليون دولار)، نُقلت إلى محافظ مجهولة.

غالبا ما تجري شركة الريبل هذه التحويلات لدعم شركائها ومؤسسات الدفع، وأحيانا تُحول جزء من ممتلكاتها إلى عملات ورقية لتغطية نفقاتها التشغيلية والقانونية، وخاصة تلك المتعلقة بقضيتها المستمرة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

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