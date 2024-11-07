سعر البيتكوين يحقق رقم قياسي جديد وعملة الايثيريوم تستيقظ من سباتها

سجل سعر البيتكوين أعلى مستوى له على الإطلاق عند 76,444 دولار مساء الأربعاء، متجاوز مستوياته السابقة بعد إعلان فوز “دونالد ترامب” بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

حقق “ترامب” 295 صوت انتخابي مقابل 226 لـ “كامالا هاريس”، ما زاد من الزخم في سوق العملات المشفرة.

أكدت “كوين بيس”، التي تعد أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة، على منصة X أن الكونغرس الحالي هو الأكثر تأييدا للعملات المشفرة في التاريخ.

سعر البيتكوين يحقق رقم قياسي جديد:

حققت البيتكوين مكاسب بنسبة 20% خلال الشهر الماضي، مما رفع عوائدها منذ بداية العام إلى 78%.

ورغم بعض التصحيحات الطفيفة صباح الخميس في الأسواق الآسيوية، إلا أن سعر البيتكوين استقر عند 74,500 دولار.

هذا الارتفاع دفع قيمة البيتكوين السوقية إلى تجاوز شركة “Meta”، إذ بلغت القيمة السوقية للبيتكوين 1.48 تريليون دولار، مقارنة بـ1.44 تريليون دولار لـ “Meta”، مما يشير إلى نمو مكانة البيتكوين كمنافس للأصول التقليدية.

شهد السوق أيضا ارتفاعا في التدفقات المؤسساتية، حيث حقق صندوق “بلاك روك” المسمى “iShares Bitcoin Trust” المتداول في البورصة حجم تداول قياسي بلغ 4.1 مليار دولار، متجاوزا أحجام التداول اليومية لأسهم كبرى مثل “بيركشاير” و”نتفليكس” و”فيزا”.

عودة النشاط لعملة الإيثيريوم:

شهدت عملة الايثيريوم نشاط وانتعاش أيضا، إذ ارتفعت بنسبة 10% لتصل إلى 2,872 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس.

وعلى الرغم من حالة الركود التي سادت سوق الايثيريوم في الأشهر الماضية، حيث كانت متأثرة بشكوك حول نظامها البيئي، بدأت عملة الإيثيريوم بالتحرك تزامنا مع السوق، ما دفع بعض المحللين للتوقع بوصولها إلى 5,000 دولار قريبا.

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