فيتاليك بوتيرين مؤسس الايثيريوم يوضح سبب بيع مؤسسة الايثيريوم لعملة ETH

أوضح “فيتاليك بوتيرين”، المؤسس المشارك للايثيريوم، أسباب بيع مؤسسة الايثيريوم لجزء من ممتلكاتها من العملة الرقمية (ETH)، بدلا من رهنها وتحصيصها لتحقيق أرباح.

تأتي هذه التوضيحات بعد استفسارات متزايدة من المجتمع حول استراتيجية المؤسسة، التي دعمت تطوير شبكة الايثيريوم بشكل غير مباشر عن طريق بيع بعض ممتلكاتها.

أسباب البيع:

أكد “بوتيرين” أن العوائد من بيع ETH تُستخدم بشكل أساسي لدفع رواتب المطورين والباحثين، وتمويل مشاريع مثل مقترح تحسين الايثيريوم (EIP-1559)، الذي ساهم في تحسين أوقات المعاملات وتكاليف الشبكة.

كما تُستثمر الأموال في تقنيات مثل تقنية المعرفة الصفرية لأمان وخصوصية المستخدم، وتمويل أحداث ترويجية تعزز من انتشار الايثيريوم عالميا، مما ساعد في استقرار وأمن الشبكة دون انقطاع منذ 2016.

بحسب منصة “Scopescan”، تملك المؤسسة 271,000 ETH، حيث باعت المؤسسة مؤخرا 4066 ETH بقيمة تتجاوز 11 مليون دولار.

ورغم أن تحصيص هذا المبلغ كان يمكن أن يحقق عائد سنوي يصل إلى 20.08 مليون دولار، أوضح “بوتيرين” أن عدم الرغبة في المشاركة ناتجة كمحاولة للحفاظ على روح اللامركزية لشبكة الايثيريوم.

تهدف استراتيجية المؤسسة إلى تمويل التطوير الغير المباشر للشبكة، بدلا من المخاطرة بالتأثير على سياساتها، ما يدعم رؤية طويلة الأجل لتعزيز نمو الايثيريوم دون الاعتماد على مراكز مالية تتسم بالمركزية.

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