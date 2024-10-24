ارتفاع سعري لافت للعملات الرقمية ذات الطابع الميم

شهدت الساعات الماضية تقلبات كبيرة في سوق العملات المشفرة، حيث سجلت بعض العملات الرقمية الرئيسية خسائر ملحوظة، بما في ذلك عملات الميم المشهورة مثل:

الدوج كوين (DOGE) وعملة شيبا (SHIB).

تزامنا مع ذلك برزت العملات الرقمية ذات طابع ميم القطط كأحد العملات الرقمية الرابحة القليلة، حيث أن بعضها حقق ارتفاع قياسي.

عملتي POPCAT وMEW تحققان رقم قياسي جديد:

حققت عملتي Popcat (POPCAT) وCat in a Dogs World (MEW) أعلى مستويات لهما على الإطلاق، حيث وصلت POPCAT إلى 1.67 دولار وMEW إلى 0.0105 دولار.

إلى جانب العملتين، شهدت عدة عملات أخرى ذات طابع ميم القطط مثل:

Mog Coin (MOG) وMichi (MICHI) وManeki (MANEKI)

ارتفاعات كبيرة خلال الساعات 24 الماضية.

تتميز معظم هذه العملات بارتباطها بشبكة سولانا، والتي شهدت بدورها ارتفاع بنسبة 5% يومي و14% أسبوعي، مع تداول سعر SOL بالقرب من 175 دولار.

يتزامن هذا الارتفاع مع زيادة حجم التداول على الشبكة، والذي تجاوز 2.6 مليار دولار في 24 أكتوبر، وهو مستوى لم يُشاهد منذ أغسطس.

كما ارتفعت القيمة الإجمالية المقفولة (TVL) على سولانا إلى أعلى مستوى لها في 34 شهر لتصل إلى أكثر من 6.5 مليار دولار.

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