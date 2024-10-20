جنون عملات الميم مستمر: متداول حول 96 دولار إلى أكثر من 3 مليون دولار في ظرف عام واحد

أصبحت عملات الميم جزء مثير في عالم العملات الرقمية المشفرة، حيث جذبت هذه العملات المتداولين الباحثين عن أرباح سريعة بفضل الارتفاع في قيمتها خلال فترات زمنية قصيرة (طبعا ليس جميعها كما أنها محفوفة بالمخاطر وجزء كبير منها عبارة عن عمليات احتيال).

حالة واحدة استثنائية كشفتها منصة “Lookonchain”، حيث نجح متداول في تحويل استثمار بقيمة 96 دولار إلى أكثر من 3 مليون دولار في عام واحد.

التفاصيل:

في أغسطس 2023، قام متداول بشراء 600,000 عملة TRUMP، المرتبطة بالمرشح الرئاسي “دونالد ترامب”، عندما كانت قيمتها أقل من 0.01 دولار.

على مدار الأشهر التالية، ارتفعت قيمة العملة بشكل كبير، وتمكن المتداول مؤخر من بيع 6,000 عملة مقابل 30,000 دولار، بينما يحتفظ ببقية عملاته والتي تُقدر حاليا قيمتها بأكثر من 3.06 مليون دولار.

عملة TRUMP ليست وحدها في هذا الصعود الكبير لعملات الميم.

في أوائل عام 2024، لفتت عملة dogwifhat (WIF) الأنظار، حيث تمكن أحد المتداولين من شراء 2.58 مليون عملة مقابل 310 دولار، مما أدى بعد ذلك إلى ربح وصل إلى 6.7 مليون دولار.

كما شهدت العملة الرقمية Shiba Inu (SHIB) قصة نجاح أخرى، إذ استثمر متداول 2,500 دولار في شراء 50 مليار عملة في عام 2021، ليحقق مكاسب كبيرة بعد ارتفاعها التاريخي.

لكن:

على الرغم من الأرباح الكبيرة التي تحققها عملات الميم، إلا أن تقلبها العالي يمثل خطر على المستثمرين.

حيث يمكن أن تؤدي هذه التقلبات إلى خسائر كبيرة، ولذلك يجب على المتداولين الحذر وعدم الاستثمار إلا في مبالغ يمكنهم تحمل خسارتها.

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