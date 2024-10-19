بينانس تطلق خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول للعملات المشفرة في ستة بلدان أفريقية

أطلقت شركة بينانس خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول لشراء العملات المشفرة في ستة بلدان أفريقية، تشمل:

البنين والكاميرون وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتوغو والسنغال، وذلك بالتعاون مع شركاء محليين.

تسهيل الوصول إلى العملات المشفرة:

يهدف هذا التوسع من بينانس إلى تعزيز الوصول إلى العملات المشفرة في هذه الدول من خلال تبسيط عملية الشراء عبر الدفع بالهاتف المحمول.

حاليا، تقتصر الخدمة على معاملات الشراء فقط، مما يسهل دخول المستخدمين الجدد إلى سوق العملات المشفرة.

تؤكد بينانس على التزامها بتوفير منصة آمنة وموثوقة لتسهيل تبني العملات الرقمية.

صرحت “سامانثا فولر”، المتحدثة باسم بينانس، بأن الشركة تسعى لتعزيز الشمول المالي في أفريقيا من خلال تقديم حلول سهلة الاستخدام لزيادة تبني العملات المشفرة.

وأضافت:

هذا التوسع في غرب ووسط أفريقيا يعد خطوة مهمة نحو تمكين ملايين الأشخاص من الوصول المباشر إلى الاقتصاد الرقمي العالمي.

التحديات:

رغم أن الخدمة تسهل الوصول إلى العملات المشفرة، إلا أنها تقتصر حاليا على عمليات الشراء فقط، مما قد يحد من قدرة المستخدمين على المشاركة الكاملة في السوق مثل البيع أو التداول.

وفي سياق آخر، رفضت محكمة نيجيرية طلب الإفراج عن “تيغران جامباريان”، أحد المديرين التنفيذيين في بينانس، رغم التماس محاميه استنادا إلى حالته الصحية.

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