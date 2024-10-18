منصة تداول العملات الرقمية “كراكن” تطلق عملتها الرقمية للبيتكوين المغلف kBTC: التفاصيل

أعلنت منصة تداول العملات الرقمية “كراكن” عن إطلاق عملتها الرقمية البيتكوين المغلفة جديدة تحمل اسم (kBTC)، العملة الرقمية مبنية وفق معيار ERC-20 وهي مدعومة بالكامل بالبيتكوين، ومتوافق مع شبكات متعددة مثل الايثيريوم وOP Mainnet.

يتم الاحتفاظ بـ kBTC في مؤسسة كراكن المالية (SPDI) المرخصة في ولاية وايومنغ.

تهدف العملة الرقمية kBTC إلى تمكين التطبيقات اللامركزية من استخدام البيتكوين عبر الشبكات المختلفة.

تخطط كراكن لتوسيع توافق هذا الرمز الرقمي ليشمل شبكات أخرى، بما في ذلك الأنظمة غير المتوافقة مع EVM.

أجرت شركة الأمن السيبراني المستقلة “Trail of Bits” تدقيق شامل للعقد الذكي الخاص بـ kBTC، حيث تمت مراجعة الكود الأساسي والبنية التقنية لضمان الأمان والكشف عن أي مشاكل.

في وقت الإطلاق، سيحظى الرمز الرقمي المدعوم بالبيتكوين kBTC بدعم من شركات بارزة مثل “Paraswap” و”Yearn” و”Gauntlet” و”deBridge” و”Definitive”.

أكدت “كراكن” أن هذا المنتج الجديد يعزز من قوة البيتكوين عبر الشبكات اللامركزية ويمنح المطورين فرص جديدة لاستخدام البيتكوين.

جدير بالذكر أن هذا الإطلاق يأتي بعد شهر من إطلاق كوين بيس منتج مشابه للبيتكوين المغلف (cbBTC) على شبكتي Base والايثيريوم.

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