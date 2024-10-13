شركة MultiBank تؤسس فرع لها في الإمارات العربية المتحدة بعد الحصول على ترخيص VARA

أعلنت مجموعة “MultiBank”، المؤسسة المالية العالمية التي تتخذ من دبي مقرا لها، عن تأسيس شركتها التابعة MEX” Digital FZE” في الإمارات العربية المتحدة، وحصولها على ترخيص من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي.

هذا الترخيص يمكّن الشركة من تقديم خدمات السمسرة والتجارة وتبادل الأصول الافتراضية تحت العلامة التجارية “MultiBank”، باستثناء المشتقات في الوقت الحالي.

تعزيز مكانة MultiBank.io في السوق العالمي:

يمنح هذا الترخيص “MultiBank” صفة مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) في المنطقة، مما يمكنها من تقديم خدمات تبادل الأصول الرقمية والسمسرة والتداول، ضمن إطار تنظيمي حديث.

صرح “ناصر طاهر”، رئيس مجلس إدارة مجموعة “MultiBank”، بأن رؤية المجموعة تهدف إلى دمج أسواق المشتقات المالية مع أسواق العملات المشفرة، مؤكدا على التزام الشركة بالامتثال التنظيمي وتقديم خدمات آمنة وشفافة لمجتمع العملات المشفرة العالمي.

تعمل مجموعة “MultiBank” في الأسواق المالية التقليدية بأصول صافية تزيد عن 583 مليون دولار، وتخدم أكثر من مليون متداول في 90 دولة، بأحجام تداول يومية تتجاوز 15.6 مليار دولار.

تأسست المجموعة في عام 2005 وتعمل بموجب 15 ترخيص تنظيمي عبر خمس قارات.

وفي خطوة لتعزيز وجودها في الإمارات، نقلت الشركة مقرها الرئيسي من هونغ كونغ إلى دبي في أواخر عام 2022.

اقرأ أيضا:

شركة Tether تحتفل بالذكرى السنوية العاشرة منذ إنشائها

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تكشف عن مخطط ضخم للتلاعب بسوق الكريبتو

