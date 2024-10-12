منصة OKX تتوسع أكثر وتطلق خدماتها بشكل رسمي في دبي

أعلنت منصة OKX، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم رسميا عن إطلاق خدماتها في دبي، ما يمثل خطوة هامة في توسعها العالمي.

بهذا الإطلاق، تصبح OKX أول منصة عالمية كبرى تقدم خدماتها لكل من الأفراد والمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة، حيث توفر تداول 280 عملة مشفرة و480 زوج تداول.

تم الإعلان عن الإطلاق خلال فعالية احتفالية في متحف المستقبل بدبي في 10 أكتوبر 2024.

أوضح “ريفاد محاسنة”، المدير العام لـ OKX في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن دبي توفر مزيج مثالي من الدعم التنظيمي والطلب السوقي، ما يجعلها الوجهة الأنسب لتوسع الشركة في المنطقة.

كما أشار إلى أن دبي تتطور بسرعة لتصبح مركز عالمي لتقنية البلوكشين.

تداول العملات الرقمية بالدرهم الإماراتي:

من الميزات الجديدة التي توفرها OKX لمستخدمي الإمارات هي أزواج التداول بالدرهم الإماراتي (AED)، والتي تمكّن المستثمرين من التداول بعملتهم المحلية، مما يسهل الوصول إلى الأصول الرقمية ويزيل التعقيدات والتكاليف الإضافية المرتبطة بالعملات الأجنبية.

كما أطلقت OKX عدة منتجات مخصصة للسوق الإماراتي، مثل التداول الفوري، وخيارات الشراء والبيع السريعة، ومنتجات الكسب عبر الشبكة، لتلبية احتياجات كل من المستخدمين الجدد والمتداولين المحترفين.

يعد الشمول المالي أحد الأهداف الرئيسية لـ OKX، حيث يسهم الإطلاق في دبي في تسهيل وصول شرائح واسعة من السكان للاستثمار في العملات الرقمية.

وتقدم المنصة أيضا تداول المشتقات للمستثمرين المؤهلين، وهو ما كان غير متاح سابقا في المنطقة، ما يمكّن المتداولين المتقدمين من توسيع محافظهم الاستثمارية.

حظيت OKX بدعم سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، والتي ساعدت في توفير بيئة آمنة للأعمال المتعلقة بالعملات المشفرة.

أشاد “محاسنة” بالدور الذي تلعبه دبي في تقديم تنظيم مرن يحافظ على الابتكار دون التضحية بالأمان.

تسعى OKX لتعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والشركات الناشئة والهيئات الحكومية لدعم تبني البلوكشين في المنطقة.

كما تهدف المنصة إلى التعاون مع المؤسسات التعليمية لتوفير الموارد والتدريب لجيل جديد من المتحمسين للعملات المشفرة.

تلتزم OKX بأعلى معايير الأمان، من خلال تطبيق بروتوكولات متقدمة لحماية أصول المستخدمين، كما تنشر المنصة إثبات الاحتياطي بانتظام لضمان الشفافية وبناء الثقة.

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