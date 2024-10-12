ارتداد سعر البيتكوين من تحت مستوى 60 ألف دولار لمستويات 62 ألف دولار وعملة UNI تخطف الأضواء

يواصل سعر البيتكوين حركاته الصعودية والنزولية ولم يؤكد بعد أي الاتجاه سيسلك.

لطالما كان شهر أكتوبر شاهدا على تألق سعر البيتكوين، لكن أكتوبر 2024 مختلف على الأقل في النصف الأول منه تقريبا.

في الساعات القليلة الماضية شهد سعر البيتكوين تراجع جديد، حيث تراجع لمستوى دون 60 ألف دولار، لكنه سرعان ما عوض معظم خسائره واستقرت فوق مستوى 60,000 دولار.

في الوقت نفسه، شهدت العملات الرقمية البديلة تحركات متباينة على نطاق يومي، حيث ارتفع سعر الريبل XRP بنسبة 2%، بينما تراجع سعر عملة بينانس BNB بنفس النسبة.

عودة البيتكوين لمستوى 62 ألف دولار:

على الرغم من التوقعات المتفائلة التي صاحبت شهر أكتوبر، المعروف باسم “Uptober”، لم تحقق البيتكوين المكاسب المرجوة حتى الآن.

فبعد ارتفاعه في بداية الأسبوع إلى 64,400 دولار، سرعان ما فقدت العملة قيمتها تدريجيا.

وبحلول الأربعاء، هبط سعر العملة إلى 62,000 دولار، ثم استمر التراجع إلى 60,400 دولار صباح الخميس.

وتفاقم الانخفاض حيث وصل السعر إلى أدنى مستوى له منذ عدة أسابيع عند 58,800 دولار، مما أدى إلى تصفية مراكز بقيمة 250 مليون دولار.

ورغم ذلك، استعاد الثيران السيطرة سريعا، وارتفع السعر مجددا بحوالي 2,000 دولار ليصل إلى 60,700 دولار ثم فوق مستوى 62 ألف دولار حاليا.

على صعيد العملات الرقمية البديلة، كانت التقلبات واضحة أيضا.

حيث حققت بعض العملات الرقمية مثل ETH وSOL وXRP وTON وDOGE وADA وAVAX مكاسب طفيفة خلال 24 ساعة الماضية، في حين شهدت عملة BNB وTRX وSHIB تراجعات بسيطة.

من بين العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة، برزت UNI وIMX كمحركات رئيسية، حيث ارتفعت UNI بنسبة 4% يوميا وبنسبة 20% مقارنة بيوم الجمعة الماضي.

رغم بعض المكاسب في العملات الرقمية البديلة، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بشكل طفيف منذ الأمس لتصل إلى 2.220 تريليون دولار.

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