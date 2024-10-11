سعر البيتكوين يتفاعل مع أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي: التفاصيل

تأثر سعر البيتكوين بصدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأمريكي لشهر سبتمبر.

أظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع في معدل التضخم بنسبة 2.4٪ على أساس سنوي، وهو رقم أعلى قليلا من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 2.3٪.

على أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.2٪ مقارنة بشهر أغسطس، متجاوزا التوقعات البالغة 0.1٪.

أما مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فقد سجل زيادة بنسبة 0.3٪، بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.2٪.

تثير هذه الأرقام احتمالية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإعادة النظر في سياسته النقدية، حيث قد يتوقف عن خفض أسعار الفائدة بعد أن قام بتخفيضها لأول مرة منذ أربع سنوات.

ورغم أن رئيس المجلس، “جيروم باو”ل، كان قد أشار إلى احتمال خفضين إضافيين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، إلا أن البيانات الجديدة قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي لتغيير توجهه.

على إثر هذه البيانات، تراجع سعر البيتكوين بشكل طفيف من 61250 دولار إلى مستوى 60 ألف دولار، لكنه سرعان ما استعاد جزء من خسائره ليستقر بالقرب من مستوى 61000 دولار.

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