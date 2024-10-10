هل ستتخلص حكومة الصين من 1.3 مليار دولار من عملة الايثيريوم بعد مصادرتها من مشروع PlusToken؟

اليوم 10 أكتوبر، كشف الباحث في مجال العملات المشفرة “FreeSamourai” على منصة X أن حوالي 7000 عملة ايثيريوم من إجمالي 542,000 تم الاستيلاء عليها في قضية “PlusToken” قد تم إرسالها إلى منصات تداول العملات المشفرة، مما يشير إلى احتمال البيع.

ومع ذلك، لم يحدث بيع كبير حتى الآن، وتقدر قيمة هذه العملات الرقمية بحوالي 1.3 مليار دولار.

إذا تم بيعها، فقد يؤدي ذلك إلى ضغوط هبوطية كبيرة على السوق.

خلفية عن قضية PlusToken:

أطلقت “PlusToken” في عام 2018 على أنها منصة تداول ومحفظة عملات مشفرة كورية جنوبية توفر حسابات بفوائد عالية، لكنها كانت في الواقع مخطط بونزي ضخم.

بحلول منتصف 2019، جمعت “PlusToken” حوالي 194,000 بيتكوين و830,000 ايثيريوم.

في 2020، صادرت السلطات الصينية العملات الرقمية المشفرة المرتبطة بهذا المشروع والتي قدرت بقيمة 4.2 مليار دولار واعتقلت أكثر من 100 شخص مرتبطين بهذا المشروع الاحتيالي.

وفقا للتقرير، تم تحويل معظم البيتكوين المصادر إلى أموال نقدية، بينما تم إرسال الايثيريوم إلى منصة تداول غير معروفة تدعى “Bidesk” لبيعه.

وفي أغسطس الماضي، ذكرت خدمة تحليلات “Lookonchain” أن المحافظ المرتبطة بـ “PlusToken” بدأت بتحويل 790,000 ايثيريوم، لكن هذا الادعاء تم دحضه من قبل “EmberCN”، حيث أفاد أن معظم الإيثيريوم قد بيع في عام 2021.

تأثير محتمل على سعر الايثيريوم:

في الوقت الحالي، يستمر سعر الايثيريوم في التراجع، حيث انخفض بنسبة 2% ليصل إلى ما دون 2400 دولار.

فشل سعر العملة في كسر حاجز 2700 دولار واستقر فوق مستوى الدعم عند 2200 دولار.

ومع ذلك، إذا استمر ضغط البيع، فقد يتراجع السعر بسرعة أكبر، مما يضيف تحديات إضافية للسوق المتراجع بالفعل.

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