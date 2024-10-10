الجهات التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية تحقق في احتكار Upbit على سوق الكريبتو

تستعد الجهات التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية للتحقيق في هيمنة شركة العملات المشفرة “Upbit” على السوق، وذلك بعد أن أشار رئيس لجنة الخدمات المالية، “كيم بيونج هوان”، إلى أن اللجنة ستراجع هذا الوضع.

أثار المشرع “لي كانج إيل” في اجتماع الجمعية الوطنية مخاوف بشأن سيطرة “Upbit” على السوق وشراكتها الوثيقة مع “K-Bank”.

مخاوف بشأن الاحتكار:

تمحور النقاش حول الشراكة بين “Upbit” و”K-Bank”، حيث تمتلك الأخيرة حصة كبيرة من ودائع Upbit.

وأفاد المشرع “لي” بأن “Upbit” تستحوذ على نحو 20% من ودائع “K-Bank”، والتي تُقدر بـ 22 تريليون وون كوري (حوالي 16.3 مليار دولار).

كما أشار إلى أن هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى هجوم على “K-Bank” إذا توقفت معاملات “Upbit”.

وانتقد “لي” البنك لتقديمه فائدة أعلى من المعتاد على ودائع عملاء “Upbit”، مشيرا إلى أن هذه الشراكة قد تخل بمبدأ فصل التمويل عن الصناعة.

أوضح رئيس لجنة الخدمات المالية أن الاكتتاب العام الأولي المرتقب لـ “K-Bank” يخضع لمراجعة دقيقة، وأكد أن اللجنة ستدرس موقف “Upbit” بعمق.

جدير بالذكر أن شركة “Upbit” تعتبر أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، حيث بلغ حجم التداول اليومي عليها نحو 1.2 مليار دولار، مع أزواج مثل BTC/KRW والعملات الرقمية البديلة مثل Chilliz (CHZ) وSui (SUI) التي تحظى بشعبية كبيرة هناك.

خلال مارس 2024، وصل حجم التداول إلى 15 مليار دولار.

وتُهيمن “Upbit” على 80% من سوق العملات المشفرة في كوريا، وتحتل المركز الخامس عالميا.

في سبتمبر الماضي، أعلنت “Upbit” عن تغيير في سياسة الخصوصية الخاصة بها لتخزين بيانات المستخدمين على خوادم “Amazon Web Services (AWS)” في الولايات المتحدة اعتبارا من 1 أكتوبر.

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