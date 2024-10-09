بينانس تعلن عن اكتتاب مشروع Scroll وعملته الرقمية SCR

أعلنت بينانس عن إدراج مشروع Scroll (SCR) كمشروع 60 على منصة “Binance Launchpool”.

ستكون بينانس أول منصة تدرج عملة Scroll (SCR) في السوق، حيث سيبدأ التداول المسبق للعملة في 11 أكتوبر 2024 الساعة 13:00 بتوقيت السعودية.

أي عروض لبيع هذه العملة الرقمية قبل هذا الموعد هي على الأرجح إعلانات كاذبة ومضللة.

يُنصح دائما بإجراء البحوث اللازمة لضمان حماية أموالك.

حول مشروع Scroll (SCR):

مشروع Scroll (SCR) هو نظام “zkEVM Rollup” متوافق على مستوى Bytecode.

اسم العملة الرقمية: Scroll (SCR)

Scroll (SCR) إجمالي الحد الأقصى: 1,000,000,000 SCR

1,000,000,000 SCR مكافآت الاكتتاب: 55,000,000 SCR (ما يعادل 5.5% من إجمالي العرض)

55,000,000 SCR (ما يعادل 5.5% من إجمالي العرض) الإمداد الأولي المتداول عند الإدراج: 190,000,000 SCR (19% من إجمالي العرض)

190,000,000 SCR (19% من إجمالي العرض) تفاصيل الشبكة/العقد الذكي: شبكة Scroll (0xd29687c813D741E2F938F4aC377128810E217b1b)

سيتمكن المستخدمون من قفل عملاتهم من BNB و FDUSD للحصول على توزيعات مجانية (Airdrops) من عملة SCR لمدة يومين، حيث سيبدأ التجميع من 2024-10-09 الساعة 03:00 بتوقيت السعودية.

التداول المسبق (Pre-Market):

سيتم إدراج عملة SCR في التداول المسبق على بينانس في 11 أكتوبر 2024 الساعة 13:00 بتوقيت السعودية، مع فتح التداول لزوج SCR/USDT.

سيتم الإعلان عن موعد انتهاء التداول المسبق ووقت الإدراج في السوق لاحقا.

المشاركة في التداول المسبق تخضع لأهلية المستخدمين بناء على بلد أو منطقة الإقامة.

هذا وتم توزيع العملات الموزعة على النحو التالي:

قفل BNB: إجمالي المكافآت 46,750,000 SCR (85%)

إجمالي المكافآت 46,750,000 SCR (85%) قفل FDUSD: إجمالي المكافآت 8,250,000 SCR (15%)

فترة التحصيص:

من اليوم 9 أكتوبر 2024 الساعة 03:00 إلى 11 أكتوبر 2024 الساعة 02:59 بتوقيت السعودية.

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