دراسة: 92% من مديري صناديق الاستثمار يتوقعون زيادة الإقبال على صناديق الأصول الرقمية

أفاد استطلاع حديث أجرته “Nickel Digital Asset Management” أن 92% من مديري الأصول يتوقعون زيادة في إطلاق صناديق الأصول الرقمية من المؤسسات المالية التقليدية خلال العام المقبل.

يتوقع المستثمرون المؤسسات ومديرو الثروات أن يؤدي هذا الاتجاه إلى تحول كبير في القطاع المالي الرقمي، مدفوعا بنجاح صناديق مثل صندوق “BUIDL” التابع لشركة “BlackRock”.

توقعات بنمو كبير في الصناديق الرقمية:

أظهرت الدراسة أن 70% من المشاركين يتوقعون زيادة في إطلاق صناديق تركز على الأصول الرقمية مقارنة بالعام الماضي، مع توقع 14% من هؤلاء أن يكون هذا النمو كبير.

شمل الاستطلاع مؤسسات مالية من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، سويسرا، سنغافورة، البرازيل، والإمارات، والتي تدير أصولا بقيمة 1.7 تريليون دولار مجتمعة.

يعتقد 93% من المشاركين أن المؤسسات التقليدية ستدخل مجال الأصول الرقمية في غضون السنوات الثلاث المقبلة، مع توقع 38% حدوث زيادة كبيرة في الاستثمارات.

يُعتبر النجاح الأخير لصندوق “BUIDL” التابع لـ “BlackRock” على شبكة الايثيريوم أحد العوامل المحفزة الرئيسية لهذا التحول.

من المتوقع أن ينمو هذا الصندوق، الذي يحتفظ حاليا بأصول تُقدر بـ500 مليون دولار، ليصل إلى 10 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025.

أشارت الدراسة إلى أن 5% من المستثمرين المؤسسات يستثمرون بالفعل في صناديق رمزية، فيما يخطط 13% منهم للدخول في هذا السوق خلال العام المقبل، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالأصول الرقمية المستقرة والمربحة.

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