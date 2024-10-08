المحكمة تمنح الموافقة على خطة إعادة تنظيم "FTX": إليكم ما ينتظر الدائنين!

وافقت محكمة الإفلاس الأمريكية في مقاطعة “ديلاوير” على خطة إعادة تنظيم شركة FTX، مما يمثل خطوة مهمة في إجراءات إفلاس الشركة التي انهارت في نوفمبر 2022.

تتضمن الخطة استرداد كبير للدائنين، حيث من المتوقع أن يحصلوا على ما متوسطه 119٪ من قيمة مطالباتهم، وبعضهم قد يتلقى حتى 140٪ نقد.

وتقدر FTX أن إجمالي المبالغ المستردة سيتراوح بين 14.7 مليار و16.5 مليار دولار، وذلك بفضل الأصول المستردة من عدة جهات.

أشار “جون جيه راي”، الرئيس التنفيذي لشركة FTX والمسؤول عن إعادة هيكلة الشركة، إلى أن هذا التقدم تحقق بفضل العمل الدؤوب للفريق، والذي نجح في استعادة مليارات الدولارات من أصول الشركة.

وأضاف “راي” أن التركة تستعد لإعادة مبالغ مطالبات الإفلاس بالكامل، بالإضافة إلى الفائدة، للدائنين في أكثر من 200 ولاية قضائية حول العالم.

منذ انهيار “FTX”، تمت محاكمة عدة مسؤولين تنفيذيين في الشركة.

أدين الرئيس التنفيذي السابق، “سام بانكمان فريد”، بسبع تهم جنائية وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عام، بينما حكم على “ريان سلامة”، الرئيس التنفيذي المشارك، بالسجن لمدة 8 سنوات.

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