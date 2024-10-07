منصة Bitget تكسر صمتها بعد انهيار سعر BGB بأكثر من 50% وتعلن عن تعويض المستخدمين

شهدت عملة BGB الخاصة بمنصة تداول العملات المشفرة Bitget تقلب حاد في الأسعار اليوم الاثنين، مما أثار قلق المستثمرين والمتداولين.

حيث سجلت العملة انخفاض حاد بأكثر من 50% خلال 24 ساعة، تلاه مسار تعاف سريع.

هذا الحدث المفاجئ صدم العديد من المشاركين في سوق العملات المشفرة وأثار تساؤلات حول السبب الكامن وراء هذا الانخفاض الحاد.

توضيحات Bitget حول تقلبات سعر BGB:

في منشور رسمي على منصة X بتاريخ 7 أكتوبر، أوضحت منصة Bitget أن التقلبات التي شهدتها العملة ناتجة عن ظروف غير متوقعة في السوق.

وأشارت إلى أن سعر العملة استقر حاليا، مؤكدة أنها ستعوض المستخدمين عن أي خسائر تكبدوها خلال هذه الفترة.

كما أعلنت الشركة عن خطة تعويض سيتم طرحها خلال 24 ساعة، وستكتمل عملية التعويض في غضون 72 ساعة.

أظهرت البيانات أن سعر BGB انخفض بشكل مفاجئ من 1.12 دولار إلى 0.53 دولار في الساعات الأولى من 7 أكتوبر، مسجلا تراجع بنسبة تزيد عن 50%.

ومع ذلك، سرعان ما شهد السعر ارتفاع مرة أخرى، مما أعاد الطمأنينة للمستثمرين.

وفي هذا السياق، قدمت الشركة اعتذار رسمي عن أي إزعاج قد يكون قد حدث.

توجهات السوق وتفاعل المستثمرين:

بحسب آخر البيانات، ارتفعت قيمة عملة BGB بنسبة 0.69%، ويتم تداولها حاليا عند 1.07 دولار.

تم تسجيل أدنى سعر عند 0.53 دولار وأعلى سعر عند 1.19 دولار خلال اليوم وفقا لموقع TradingView.

ورغم هذه التقلبات الحادة، ارتفع حجم تداول العملة بنسبة 59% ليصل إلى 77.95 مليون دولار.

ومن الواضح أن المستثمرين حافظوا على هدوء نسبي تجاه العملة بعد صدور توضيحات Bitget حول هذا الاضطراب.

في سياق آخر، كشفت بيانات “Coinglass” عن ارتفاع ملحوظ في حجم العقود الآجلة لـ BGB بنسبة 22.97% ليصل إلى 54.34 مليون دولار.

كما شهدت المشتقات نمو كبير بنسبة 165.90%، مسجلة 27.67 مليون دولار، مما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالعملة على الرغم من الاضطرابات الأخيرة.

ويواصل المشاركون في سوق العملات المشفرة مراقبة العملة عن كثب لتحديد أي تغييرات مستقبلية في الأسعار مع استمرار تطور اتجاهات السوق.

بالتزامن مع هذه التطورات، تستمر Bitget في تعزيز عروضها للمستخدمين ودعمهم بقرارات تداول مدروسة، على الرغم من التقلبات التي شهدتها العملة.

يُذكر أن المنصة كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن تخصيص 5 مليون دولار لدعم إنشاء المحتوى الخاص بسوق العملات المشفرة، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتعزيز مكانتها في الصناعة.

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