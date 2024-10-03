أبرز القواعد التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل الاستثمار

القواعد التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل الاستثمار في منصات التداول عبر الإنترنت، وكيفية التعرف على الأسهم ورموز أسهم الشركة وفهمها.

القواعد التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل الاستثمار:

سوق الأسهم هو ساحة كبيرة ومعقدة ويشمل أكثر من 20000 شركة يشتري الناس ويبيعون أسهمها.

يمكن أن يصبح مربكا بسهولة للقادمين الجدد وحتى المتداولين المحترفين.

تتضمن كل شركة من هذه الشركات رمزاً فريداً يعمل كمؤشر، وهو ما يحتاج الناس إلى استخدامه للتداول.

من الضروري أن يكتشف المتداولون هذه المؤشرات لإجراء المعاملات بنجاح.

هناك العديد من الأشياء التي يحتاج المستثمرون إلى تعلمها قبل الانخراط في التداول عبر الإنترنت. سنقدم في ما يلي نظرة عامة على ماهية هذه المكونات الأساسية للتداول.

بدايةً، انتقل إلى تحميل MT4 ، وستجد مجموعة واضحة من التفسيرات والتعليمات عن الأسهم.

معرفة الأسهم المناسبة للشراء:

يمكن أن يكون تعلم رموز سوق الأسهم بشكل صحيح مهمة معقدة.

تحتوي الرموز المستخدمة لتحديد الأسهم العادية على خمسة أحرف لكل منها.

يجب أن تضع في اعتبارك أن نفس الرموز قد تشير إلى أكثر من شركة واحدة.

الرموز هي أيضاً عرضة للتغيير. لذلك، يجب عليك دائما التحقق مرة أخرى من أن الرموز التي تراها تتوافق مع الشركة التي تريد الاستثمار فيها قبل إجراء المعاملة.

مثال واضح على كيفية الخلط بين الرموز بسهولة هو ما حدث مع Zoom في عام 2020. عندما ضرب الوباء وأصبح الناس محصورين في منازلهم، سرعان ما شهد العالم ارتفاع قيمة هذه المنصة بشكل ملحوظ. ومع ذلك، هناك العديد من الأسهم المختلفة التي تشارك مع الشركة. Zoom Technologies هي واحدة (ZOOM) ، Zoom Video Communications هي أخرى (ZM)، وهناك مكونات أخرى تستخدم رموزاً مختلفة. أخطأ الكثير من الناس عند اختيار الأسهم التي يستثمرون فيها.

إجراء البحوث عن الشركات التي اخترتها:

قبل إجراء أي معاملات، تأكد من إجراء بحث شامل عن الشركات التي ترغب في الاستثمار فيها. يجب أن تنتبه أيضاً أن هناك العديد من المواقع التي تحتوي على معلومات خاطئة فيها. يجب التحقق مرة أخرى من أي معلومات تجدها من خلال النظر إلى الصفحة العامة الرسمية للشركة.

لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات قاعدة بيانات تعرف باسم EDGAR. هيئة الأوراق المالية والبورصات هي السلطة الرسمية لسوق الأسهم الأمريكية. في حين أن هناك أيضاً مواقع تابعة لجهات خارجية توفر معلومات موثوقة، يمكنك التأكد من أن لديك المعلومات الصحيحة عبر موقع SEC الرسمي.

موقع SEC ذات قيمة عالية لأسباب متعددة. فهو لا يوفر أرقاماً دقيقة فحسب، بل يمكنك العثور على بيانات التسجيل والنشرات عليه. ومع ذلك، لم يتم بعد مراجعة جميع المعلومات المتاحة بشكل مستقل. يجب عليك أيضاً التحقق مرة أخرى من ذلك.

تحديد مكان تداول الأسهم:

من المهم معرفة مكان إدراج الأسهم أو ما إذا كانت تقليدية يتم تداولها مباشرةً. هناك العديد من خدمات معلومات الأسهم الرئيسية ، بما في ذلك ناسداك وبورصة نيويورك و Cboe. مطلوب من البورصات الأخرى تلبية معايير محددة وضعتها البورصات الأساسية. يطلب من البورصات أيضاً تقديم تقارير منتظمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. يتضمن ذلك تقريراً سنويا يتضمن العديد من البيانات المالية المدققة.

بالنسبة للبورصات المباشرة، لا يوجد حد أدنى من المعايير التي يتعين على الشركات الوفاء بها. يجب أن تكون حذراً عند الاستثمار في هذه الأنواع من الأسهم لأنها يمكن أن تكون متقلبة بشكل خاص لأنها لا تضطر إلى الامتثال لمعايير معينة.

انتبه للشركات المصنفة في قائمة Q:

إذا رأيت حرف Q في نهاية رمز السهم، فهذا يعني أن الشركة قد أفلست. من الممكن أن تظل هذه الشركات مدرجة في البورصات بعد إفلاسها، لكن يجب الحذر منها لأن الاستثمار في هذه الشركات هو خسارة تامة.

خلاصة:

يمكن أن يكون الاستثمار في سوق الأوراق المالية طريقة رائعة لتنمية ثروتك وتأمين مستقبلك المالي. يجب أن تكون حذراً للغاية قبل المشاركة في هذا السوق. تأكد من أنك تفهم تماماً القواعد وجميع الرموز والمصطلحات في هذا القطاع. إذا كنت تهتم بشكل جدي في التعلم والبحث والتطور، سيكون النجاح من نصيبك.