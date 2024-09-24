صناديق الكريبتو تواصل تسجيل تدفقات إيجابية: التفاصيل هنا

استمرت صناديق الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة في جذب اهتمام المستثمرين، مسجلة أسبوع ثاني من التدفقات الإيجابية.

وفقا لتقرير صادر عن شركة “CoinShares” المتخصصة في الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة، حققت صناديق الأصول الرقمية تدفقات بلغت 321 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من أن هذا الرقم أقل قليلا مقارنة بـ 436 مليون دولار التي سُجلت في الأسبوع الماضي.

هذا وأظهر التقرير أن الصناديق التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها استحوذت على الجزء الأكبر من التدفقات، حيث سجلت تدفقات بلغت 277 مليون دولار.

تبعتها سويسرا التي حققت ثاني أكبر تدفقات هذا العام بمجموع 63 مليون دولار.

على الجانب الآخر، شهدت ألمانيا والسويد وكندا تدفقات خارجة بقيمة 9.5 مليون دولار، 7.8 مليون دولار، و2.3 مليون دولار على التوالي، مما يعكس تباطؤ في هذه الأسواق مقارنة بالولايات المتحدة وسويسرا.

تأثير سياسة الاحتياطي الفيدرالي على التدفقات:

تعتقد “CoinShares” أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ساهم بشكل كبير في تعزيز التدفقات الإيجابية إلى صناديق العملات المشفرة.

هذا القرار زاد من شهية المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية المشفرة.

نتيجة لذلك، ارتفعت قيمة إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) لصناديق العملات المشفرة بنسبة 9%.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أحجام منتجات الاستثمار إلى 9.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالأسبوع السابق.

كانت صناديق البيتكوين المستفيد الأكبر من التدفقات الواردة، حيث سجلت تدفقات بقيمة 284 مليون دولار، وفقا لتقرير CoinShares.

كما شهدت منتجات الاستثمار قصيرة الأجل الخاصة بالبيتكوين تدفقات واردة إضافية بلغت 5.1 مليون دولار، حيث استفاد المستثمرون من التحركات الأخيرة في سعر البيتكوين.

على النقيض من ذلك، استمرت صناديق الايثيريوم في الأداء الضعيف مقارنة بالبيتكوين، مسجلة تدفقات خارجة للأسبوع الخامس على التوالي.

شهدت هذه الصناديق تدفقات خارجة بلغت 29 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التدفقات الخارجة المستمرة من Grayscale Ethereum Trust (ETHE)، بالإضافة إلى التدفقات المحدودة من صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة الخاصة بالايثيريوم.

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