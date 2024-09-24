شبكة Sui تتفوق على Avalanche في القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) وتصل إلى رقم قياسي جديد

حققت شبكة Sui إنجاز بارز بتجاوزها شبكة Avalanche (AVAX) من حيث القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)، حيث تمكنت من كسر حاجز المليار دولار.

يمثل هذا التطور لحظة مهمة في نظام البلوكشين البيئي، ويعزز مكانة Sui كلاعب رئيسي في مجال التمويل اللامركزي (DeFi).

نمو كبير في القيمة الإجمالية المقفلة لشبكة Sui:

يشير الارتفاع في القيمة الإجمالية المقفلة لشبكة Sui إلى إنجاز هام، إذ تمكنت من التفوق على Avalanche لتصبح واحدة من المنصات البارزة في قطاع البلوكشين.

تجاوزت القيمة الإجمالية المقفلة لشبكة Sui حاجز المليار دولار، وهو ما يبرز أن المستخدمين يثقون بشكل متزايد في نظام Sui البيئي، وهو ما يظهر من خلال تخصيصهم لأصولهم على هذه الشبكة.

لا تعكس هذه الزيادة جاذبية الشبكة فحسب، بل تؤكد أيضا قدرتها على دعم منصات التمويل اللامركزي المتنامية.

العوامل التي ساهمت في صعود Sui:

هناك عدة عوامل رئيسية ساعدت في تعزيز موقع Sui من حيث القيمة الإجمالية المقفلة.

أولا، ساعدت قابلية التوسع العالية للشبكة والتكاليف المنخفضة للمعاملات في جذب المطورين والمستخدمين الذين يبحثون عن بدائل أكثر كفاءة وفعالية مقارنة بحلول البلوكشين الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرة Sui على دعم التطبيقات اللامركزية المتنوعة (dApps) جعلتها خيارا مفضل في السوق.

هذا النشاط المتزايد للمستخدمين، إلى جانب التطبيقات اللامركزية التي يتم إطلاقها على المنصة، كان له دور أساسي في دفع القيمة الإجمالية المقفلة لتتجاوز المليار دولار.

في وقت كتابة هذا المقال، يبلغ سعر العملة الرقمية SUI حوالي 1.54 دولار، بانخفاض قدره 4.72٪ خلال 24 ساعة الماضية.

كما تبلغ القيمة السوقية لعملة SUI حوالي 4.13 مليار دولار، مما يجعلها تحتل المرتبة 22 بين العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية.

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