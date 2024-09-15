العملات الرقمية المستقرة أكثر من مجرد وسيلة تداول حسب دراسة جديدة

في دراسة جديدة أشرفت عليها شركة “Castle Island Ventures”، أسفرت نتائجها بأن العملات الرقمية المستقرة ليست مجرد وسيلة تداول مجهولة بل دورها يتعدى ذلك بكثير فيما يلي التفاصيل:

تزايد استخدام العملات المستقرة في الدول النامية:

وفقا للدراسة فإن استخدام العملات الرقمية المشفرة يتزايد ويتركز بشكل لافت في خمس دول نامية أكثر من غيرها وهي:

نيجيريا، الهند، إندونيسيا، تركيا، والبرازيل.

حيث يتم استخدام العملات الرقمية المستقرة بشكل متزايد كوسيلة للدفع وأداة للادخار.

ومن خلال الدراسة التي تم فيها مسح واستطلاع أكثر من 2,500 مستخدم للعملات المشفرة في هذه الدول، تبيّن أن التداول يمثل الاستخدام الأكثر شيوعا للعملات المستقرة، حيث أشار 50٪ من المستجوبين إلى ذلك.

ومع ذلك، أشارت الدراسة إلى وجود حالات استخدام أخرى مهمة، حيث يستخدم 47٪ من المشاركين العملات المستقرة للادخار بالدولار، وهو الاستخدام الأكثر شيوعا في نيجيريا.

كما أظهر 43٪ رغبتهم في الحصول على أسعار صرف أفضل، في حين استخدم 44٪ العملات المستقرة لكسب عوائد من خدمات التمويل اللامركزي (DeFi).

جدير بالذكر أن سوق العملات الرقمية المستقرة مرتبط وبشكل كبير بالدولار، حيث تمثل العملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار حوالي 99٪ من إجمالي القيمة السوقية.

يقود سوق العملات الرقمية المستقرة عملة التيثر (USDT) حيث تستحوذ وحدها على 69٪ من السوق.

وأفاد مستخدمو التيثر بأنهم يفضلونها بسبب ما تقدمه من توفرها على العديد من الشبكات والثقة والسيولة وسجلها التاريخي الحافل.

وفقا لذات الدراسة فإن العملات الرقمية المستقرة تمثل جزء كبير من محافظ المستثمرين، حيث أفاد 55٪ من المشاركين بأن هذه الرموز الرقمية تشكل أكثر من 10٪ من أصولهم، بينما أشار 8٪ إلى أنها تشكل 50٪ من ممتلكاتهم.

وأظهرت الدراسة نمو مستمر في استخدام العملات الرقمية المستقرة عبر جميع الدول التي شملها الاستطلاع، مع توقعات بمزيد من النمو مستقبلا.

جدير بالذكر أن نيجيريا تصدرت قائمة الدول الأكثر تبنيا للعملات المستقرة، حيث يحتفظ 77٪ من المستخدمين النيجيريين بأكثر من 10٪ من أصولهم في هذه العملات الرقمية المستقرة.

كما كانت لديهم أعلى نسبة من استخدام العملات المستقرة في التداول وأعلى مستوى من المعرفة الذاتية بهذا النوع من العملات الرقمية.

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