إطلاق Hamster Kombat (HMSTR) على منصة بينانس للاكتتابات أعلنت بينانس عن إدراج مشروع Hamster Kombat (HMSTR) على منصتها المخصصة للاكتتابات “Binance Launchpool”. تفاصيل سريعة حول المشروع: المشروع رقم 58 على منصة بينانس للاكتتابات Binance Launchpool.

لعبة P2E مبنية على منصة التيلغرام للألعاب المصغرة.

يمكن للمستخدمين قفل وتحصيص العملات الرقمية BNB وFDUSD لاستلام مكافآت Airdrop من HMSTR لمدة 7 أيام.

تاريخ بدء التحصيص: 19 سبتمبر 2024، الساعة 03:00 بتوقيت السعودية. إدراج العملة الرقمية HMSTR: إدراج HMSTR للتداول على بينانس سيكون في 26 سبتمبر 2024، الساعة 15:00 بتوقيت السعودية.

أزواج التداول المتوفرة: HMSTR/USDT، HMSTR/BNB، HMSTR/FDUSD، HMSTR/TRY. تفاصيل التحصيص: إجمالي العرض: 100 مليار HMSTR.

مكافآت التحصيص: 3 مليار HMSTR (3% من العرض الاجمالي).

المكافآت المخصصة لعملة بينانس: 85% من المكافآت.

المكافآت المخصصة للعملة الرقمية المستقرة FDUSD: ما نسبته 15% من المكافآت. فترة التحصيص: من 19 سبتمبر إلى 25 سبتمبر 2024.

إمكانية قفل HMSTR في منتجات Simple Earn Locked مع معدل APR خاص.

تفاصيل إضافية حول Super Earn سيتم الإعلان عنها لاحقا على بينانس. للمزيد من التفاصيل حول الاكتتابات والمشاريع الجديدة، تابع قناة بيتكوين العرب للاكتتابات على التيليغرام:

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