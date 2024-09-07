منصة “كوين بيس” تعلن عن عمليات إدراج جديدة: التفاصيل هنا

أعلنت منصة “كوين بيس”، التي تعد إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة، عن إضافة مجموعة من العملات الرقمية الجديدة هذا الأسبوع ضمن استراتيجية توسيع عروضها.

في أحدث خطوة لها، كشفت كوين بيس عن إدراج العملة الرقمية zkSync (ZK) ضمن خريطة الإدراج الخاصة بها.

ويُعد مشروع zkSync حلا لتوسيع نطاق الطبقة الثانية على شبكة الايثيريوم، حيث يعتمد على تقنية التجميع (Zero-Knowledge Rollups) لتقديم معاملات أسرع وأقل تكلفة.

إلى جانب zkSync، واصلت كوين بيس توسيع العملات الرقمية التي تدعمها.

في 5 سبتمبر، أعلنت كوين بيس عن إدراج Moonwell (WELL) في خريطة الطريق الخاصة بها، مما يعزز من تنوع الرموز الرقمية المتاحة للمستثمرين والمستخدمين على منصتها.

في تطور آخر، أضافت كوين بيس دعم لعدد من العملات المشفرة لسكان نيويورك عبر تطبيقاتها على iOS والأندرويد.

حيث أصبح بإمكان المستخدمين في نيويورك الآن التعامل مع العملات الرقمية CORE (CORE)، وLido DAO (LDO)، وSafe (SAFE)، وVelodrome Finance (VELO) من خلال التطبيق.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت كوين بيس عن إتاحة العملة الرقمية Polygon (POL) في تطبيقاتها، مع إدراجه تحت تصنيف “Experimental”.

يُذكر أن هذا الإدراج يأتي بعد ترقية رئيسية تمت في 4 سبتمبر، حيث تم تحويل عملة MATIC إلى POL كرمز رسمي لشبكة Polygon.

من الناحية القانونية، حققت كوين بيس انتصار جزئي في معركتها القضائية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

حيث وافق قاض في نيويورك على طلب كوين بيس للحصول على مستندات من الهيئة، حيث أمر الهيئة بتسليم مذكرات داخلية مهمة حول “اختبار هاوي”، الذي يُستخدم لتحديد ما إذا كانت الأصول المالية تُعتبر أوراق مالية.

ومع ذلك، رفض القاضي استدعاء رئيس الهيئة، “جاري جينسلر”، للإدلاء بشهادته.

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