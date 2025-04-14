وزير السياحة يلتقي وزيرة الثقافة الفرنسية لبحث أطر التعاون على المستوى الأثري

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القاهرة - سامية سيد - التقى وزير السياحة والآثار، مع وزيرة الثقافة الفرنسية والوفد المرافق لها لبحث أطر التعاون بين البلدين على المستوى الأثري، حيث تم مناقشة تبادل الخبرات والتعاون في التدريب المهني للمعنيين بالتراث الثقافي والآثار في مجال ترميم المخطوطات والآثار.

كما تم اقتراح تنظيم منتدى سنوي عن حماية التراث والممتلكات الثقافية، وكذلك التعاون لتعليم اللغة الفرنسية حيث تم الإشارة إلى اتفاقية التعاون المشتركة الموقعة بين المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة والمعهد الفرنسي بالقاهرة والمجلس الأعلى للآثار.

كما تم استعراض مشروعات التعاون القائمة بين البلدين في مجال الآثار وكيفية تطويرها وزيادة عدد البعثات الأثرية الفرنسية في مصر.

وزير السياحة والآثار يبحث مع وزير الخارجية والسياحة بسيشل أوجه التعاون السياحي

التقى وزير السياحة والآثار، وزير الخارجية والسياحة بجمهورية سيشل وسفير سيشل بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث آليات العمل على تعزيز سبل التعاون بين مصر وسيشل في مجال السياحة خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، تم بحث آليات جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من سيشيل إلى المقصد السياحي المصري، ومناقشة التعاون في مجال التدريب والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات السياحة والضيافة والفندقة بما يساهم في تنمية قدرات ومهارات العاملين بدولة سيشل في هذه المجالات.

وزير السياحة والآثار يبحث مع وزير السياحة والحياة البرية والآثار الأوغندي إمكانية تنفيذ برامج سياحية مشتركة

التقى وزير السياحة والآثار، بوزير السياحة والحياة البرية والآثار الأوغندي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وآليات زيادة حجم السياحة البينية بين البلدين ومنها بحث إمكانية زيادة أعداد رحلات الطيران بينهما وخاصة المباشرة منها بما يساهم في تحقيق ذلك.

كما تم مناقشة سبل الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات عدة منها كيفية الترويج للمنتجات السياحية الموجودة في أوغندا، وكذلك إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التدريب وبناء القدرات والمهارات في القطاع السياحي بدولة أوغندا.

وزير السياحة والآثار ومدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة يبحثان سبل التعاون لحماية وصون التراث الثقافي والمواقع الأثرية

التقى وزير السياحة والآثار، بمدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال حماية وصون التراث الثقافي والمواقع الأثرية، كما استعرض الوزير الخطط الاستراتيجية الجارية، وأهمها مشروع تطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس إلى منطقة سقارة، بما يضمن الحفاظ على الهوية الأثرية والمعمارية للموقع، وبما يتماشى مع معايير منظمة اليونسكو.

وتناول الاجتماع مناقشة أوضاع المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، والمشروعات الجارية بها من أعمال تطوير وترميم، بما يضمن صونها واستدامتها للأجيال القادمة، بالإضافة إلى استعراض مستجدات التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة.

وزير السياحة والآثار يصدر قراراً وزارياً بشروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الأجازات

أصدر وزير السياحة والآثار، قراراً بشروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الأجازات Holiday Home التي تعتبر إحدى الأنماط المستحدثة من أنماط الإقامة الفندقية.

وقد تضمن القرار استحداث نمط جديد لإقامة السائحين وتقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة الموجودة حالياً بما يساهم في تنفيذ مستهدفات الوزارة للتأكد من مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحي المصري.

نائب الوزير تشارك في المائدة الوزارية المستديرة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالامارات

نيابة عن وزير السياحة والآثار، شاركت نائب الوزير، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة بأبو ظبي بعنوان "تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي AIM المُقامة بمركز أبو ظبى الوطني للمعارض في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري.

تأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كونها فرصة ومنصة دولية هامة لتبادل الافكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول لجذب الاستثمارات المختلفة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر وبالأخص الاستثمار الفندقي.

فوز الجولة الافتراضية لمعبد أبو سمبل بجائزة أفضل جولة افتراضية للتوثيق الأثري وحفظ التراث

حصلت الجولة الافتراضية لمعبد أبو سمبل، والتي نفذتها شركة NAV 3D وأهدتها لوزارة السياحة والآثار لعرضها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها للترويج للمقصد السياحي المصري في فترة جائحة كورونا، على المركز الأول كأفضل جولة افتراضية للتوثيق الأثري وحفظ التراث، وذلك في المسابقة العالمية التي تنظمها سنوياً شركة ماتربورت.

هذا ويمكن الاستمتاع بالجولة الافتراضية الفائزة لمعبد أبو سمبل من خلال الرابط التالي:

‏https://mpembed.com/show/?m=sgMWWDvdKsV&mpu=497

وزارة السياحة والآثار تواصل متابعتها للتشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات والتقارير تؤكد انتظام حركة الزيارة بسلاسة ويسر

حرصت وزارة السياحة والآثار على المتابعة المستمرة، منذ اليوم الأول لبدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة، والعمل على تلافي أي سلبيات أو معوقات قد تطرأ أو تحول دون تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل والمرجو منه.

وقد شهدت المنطقة في اليوم الأول دخول السائحين والزائرين المصريين والأجانب من المدخل الجديد للمنطقة عبر بوابات الفيوم الموجودة على طريق القاهرة-الفيوم بصورة منتظمة حيث استقبلت 12 ألف زائر من هذا المدخل بعد إغلاق المدخل القديم (مدخل الميناهاوس) بزيادة قدرها 120% عن متوسط المعدلات اليومية لزيارة المنطقة.

كما تم تشغيل المنظومة الجديدة للنقل بالمنطقة على سبع محطات مخصصة لمسارات الزيارة المقررة لمختلف الأماكن داخل المنطقة.



