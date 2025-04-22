شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس هيئة الدواء: مصر تصدر لـ147 دولة فى العالم منها عقاقير كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، ، إن سوق الدواء في مصر تجاوز حاجز 300 مليار جنيه، موضحًا أن القطاع الحكومي وحده يمثل نحو 94 مليار جنيه، مقارنةً بـ69 مليار جنيه فقط في عام 2023.

وأشار رجائي خلال كلمته بالمنتدى الأول للإمداد الطبى للهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن هيئة الدواء المصرية وقعت عددًا من بروتوكولات التعاون مع كل من هيئة الرعاية الصحية وهيئة الشراء الموحد، لدعم القطاع الدوائي في مصر، مضيفا أن مصر تصدر أدوية إلى أكثر من 147 دولة حول العالم، لافتًا إلى أن نجاح البلاد في تصدير أدوية خاصة بفيروس كورونا أثناء الأزمة العالمية يعد دليلاً واضحًا على كفاءة الصناعة الدوائية المصرية.