شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الصحة: مصر دولة سباقة فى تأمين احتياجاتها من الأدوية خلال كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان خلال المنتدى الأول للامداد الطبى بهيئة الرعاية الصحية، المنعقد حاليا بالقاهرة، إن سلاسل الإمداد الطبى من العوامل الهامة جدا لاستقرار أى نظام صحى فى مصر والمنطقة والعالم، وتسليط الضوء على دوره فى هيئة الرعاية الصحية يمثل أهمية كبيرة فى ظل الدور الذى تلعبه مصر فى المنطقة والعالم كله.

وأضاف، إنه خلال جائحة كورونا فى عام 2019 العالم كله كان يعانى من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، ولكن مصر كانت دولة سباقة تأمين احتياجاتها من الأدوية، وخصوصا مضادات الفيروسات، والمستلزمات الطبية، والتى كانت تصنع فى مصر وتصدر لأكثر من 40 دولة فى العالم.

وأكد، هذا المنتدى يعكس أهمية دور سلاسل الإمداد لضبط المنظومة فى ظل توجه الدولة فى توطين صناعة الدواء، والذى يخدم فى النهاية المريض المصرى ويساعد فى تقديم أعلى خدمة طبية متميزة.