شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الاحد 13-4-2025 استقرارا أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي 51.16 جنيه للشراء و51.30 للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأحد، بالبنك الأهلى المصرى عند 51.20 جنيه للشراء و51.30 للبيع، وفى بنك مصر 51.19 جنيه للشراء و51.29 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 51.19 جنيه للشراء و51.29 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.19 جنيه للشراء و51.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.20 جنيه للشراء.

51.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.19 جنيه للشراء.

51.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.19 جنيه للشراء.

51.29 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.19 جنيه للشراء.

51.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.19 جنيه للشراء.

51.29 جنيه للبيع.