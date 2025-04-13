الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات

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سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الأحد، 13 أبريل 2025 04:16 م

شهد سعر الدولار اليوم الاحد 13-4-2025 استقرارا أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي 51.16 جنيه للشراء و51.30 للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأحد، بالبنك الأهلى المصرى عند 51.20 جنيه للشراء و51.30 للبيع، وفى بنك مصر 51.19 جنيه للشراء و51.29 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 51.19 جنيه للشراء و51.29 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.19 جنيه للشراء و51.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.20 جنيه للشراء.
51.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.19 جنيه للشراء.
51.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.19 جنيه للشراء.
51.29 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.19 جنيه للشراء.
51.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.19 جنيه للشراء.
51.29 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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