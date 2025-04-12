شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 12-4-2025.. الجنيه الذهب بـ37600 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، ويستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر.

أسعار الذهب فى مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5371 جنيها

عيار 21 يسجل 4685 جنيها

عيار 18 يسجل 4028 جنيها

الجنيه الذهب 37600 جنيها



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.