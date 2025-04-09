شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير في أسهم بورصة وول ستريت بعد تأجيل الرسوم الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

ترامب يعلق الرسوم الجمركية

الدمام - شريف احمد - سجّلت بورصة وول ستريت انتعاشًا كبيرًا الأربعاء بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية الإضافية على كل الدول باستثناء الصين، ما أدى إلى ارتفاع مؤشراتها الرئيسية.وارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 5ر9% وهو أكبر ارتفاع يومي منذ الحرب العالمية الثانية.وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 7,9%، في حين قفز مؤشر ناسداك بنسبة تخطّت 12,2%.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يومًا.

في الوقت نفسه، أعلن أنه رفع معدلات التعريفات الجمركية على الصين إلى 125%، في تصعيد للإجراءات الانتقامية المتبادلة بين الجانبين.



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وقال ترامب إنه أذن بتعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، وتخفيض كبير في التعريفة المتبادلة خلال هذه الفترة، بنسبة 10%، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فورًا.

ولم يتضح على الفور أي الدول سيجري تطبيق تعليق التعريفات الجمركية عليها.

وفي الرسالة نفسها، قال ترامب إنه يرفع التعريفات الأمريكية على الصين بينما يعمل على جلب بكين إلى طاولة المفاوضات.