الاقتصاد

كيف ستؤثر الرسوم الجمركية لترامب على الناتج المحلي لفرنسا؟

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أ ف ب - باريس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قدّر رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة قد تكلف فرنسا أكثر من 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في مقابلة مع صحيفة لوباريزيان.
ومع الزيادة المفاجئة في الرسوم الجمركية التي قررها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن "خطر فقدان الوظائف كبير للغاية، وكذلك خطر التباطؤ الاقتصادي وتوقف الاستثمار"، بحسب بايرو.

تأثير الرسوم الجمركية لترامب على فرنسا

وأضاف أن "عدم الاستقرار الناتج عنها سيضعف الاقتصاد العالمي لفترة طويلة قادمة".

كان ترامب وقع الأربعاء أمرا تنفيذيًا يفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على الأقل على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة و20% على تلك القادمة من الاتحاد الأوروبي، ما أثار موجة من الصدمة في أنحاء العالم.

الوظائف مهددة

وقال فرنسوا بايرو إن "الشاغل الأول الذي يجب أن ينبّهنا، يتعلق بالمنتجين الفرنسيين، الشركات التي تنتج وتصدّر إلى الولايات المتحدة".
وحذر من أن عشرات الآلاف من الوظائف مهددة في قطاع الزراعة وإنتاج النبيذ والمشروبات الروحية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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