شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الذهب اليوم فى مصر لعيار 21 بعد تراجع أسعاره 10 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق سوق الذهب وسط حالة من الهدوء في سعر الذهب اليوم في مصر السبت 5 أبريل 2025، مع تسجيل حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار مع غياب المضاربات على الذهب.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21: 4365 جنيهًا

عيار 24: 4988 جنيها

عيار 18: 3740 جنيهًا

الجنيه الذهب: 34920 جنيهًا

الذهب المحلي عيار 21، الأكثر شيوعاً، بدأ تداولاته في بداية عام 2025 عند 3735 جنيه للجرام، ليحقق ارتفاعاً بلغ 685 جنيه للجرام بنسبة 18.3%، ليغلق عند 4420 جنيه للجرام، مسجلاً أعلى مستوى عند 4430 جنيه وأدنى مستوى عند 3730 جنيه، قبل أن يسجل أعلى مستوى تاريخي مع بداية شهر إبريل عند 4435 جنيه للجرام.

انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.8% عند 3.056.40 دولاراً للأونصة بختام الأسبوع، وهو أدنى مستوى في أسبوع، مبتعداً عن أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في وقت سابق من الأسبوع.

على الصعيد الفني، تمكن سعر الذهب الفوري من الصمود فوق متوسطه المتحرك لـ 21 يوماً البالغ 3.023 دولاراً للأونصة. ويغلق عند 3037 دولارًا

وعلى مدار الأسبوع، حقق الذهب خسارة بنحو 1.9%، متخلياً عن مكاسبه التي حققها في وقت سابق.