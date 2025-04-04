استقرار أسعار الذهب عند 3109.95 دولارات للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقرت أسعار الذهب اليوم، وتتجه لتسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي، بدعم من الإقبال على الملاذ آمن.

وثَبَتَ سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3109.95 دولارات للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 3129.60 دولارًا

وهبط الذهب في الجلسة السابقة بأكثر من 2 % متأثرًا بعمليات بيع واسعة النطاق، وجاء التراجع الحاد بعد ساعات فقط من تسجيل الذهب لذروة غير مسبوقة عند 3167.57 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 31.89 دولارًا للأوقية، واستقر البلاتين عند 951.95 دولارًا، فيما نزل البلاديوم 0.3 % إلى 925.75 دولارًا.

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