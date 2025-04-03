شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بختام تعاملات جلسة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، أول جلسة بعد إجازة عيد الفطر، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100،

وبلغت قيمة التداول 2.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.240 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 31699 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 39531 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13944 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 9088 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 12514 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3323 نقطة.