المركزي الروسي يرفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 63 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 84.8707 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 46 كوبيكًا، ليبلغ 91.9643 روبلًا، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 11 كوبيكًا، ليصل إلى 11.6029 روبلًا.

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