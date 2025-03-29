الاقتصاد

هبوط داو جونز.. الأسهم في بورصة وول ستريت تغلق على تراجع

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط داو جونز.. الأسهم في بورصة وول ستريت تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 80ر715 نقطة، أو 7ر1% ، ليصل إلى 90ر41583 نقطة.
مؤشرات الأسهم الأمريكية - متداولة

بورصة وول ستريت

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 37ر112 نقطة، أو 0ر2% ، ليصل إلى 94ر5580 نقطة.
مؤشرات بورصة وول ستريت - وكالات

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 04ر481 نقطة، أو 7ر2% ، ليصل إلى 99ر17322 نقطة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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