شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط داو جونز.. الأسهم في بورصة وول ستريت تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

بورصة وول ستريت

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 80ر715 نقطة، أو 7ر1% ، ليصل إلى 90ر41583 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 37ر112 نقطة، أو 0ر2% ، ليصل إلى 94ر5580 نقطة.وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 04ر481 نقطة، أو 7ر2% ، ليصل إلى 99ر17322 نقطة.