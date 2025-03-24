شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «ألف ميم ياء» 35.5% إلى 45.4 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

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وبحسب الشركة فإن الارتفاع جاء بسبب بذل المزيد من الجهود للإعلان والتسويق عن المنتجات وتعيين موظفين جدد في أقسام المبيعات والتسويق لتغطية أكبر وسرعة الاستجابة للعملاء.ب

وتضمنت الأسباب: التحسن في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة الخاص بالعملاء مع استمرار كفاءة التحكم في زيادة المصروفات غير المباشرة. توزيع أرباح عن عام 2024 أوصى مجلس الإدارة، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 - 12 - 2024 م.

ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 14 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 7 ملايين سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 2 ريال لكل سهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق).

ونوهت بتحديد موعد الجمعية العامة للمساهمين بعد الحصول على الموافقات النظامية والتي سيتم من خلالها اعتماد توصية مجلس الإدارة بهذا الشأن.

وأوضحت أن تاريخ التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لقرار توزيع الأرباح، وفقاً لما ورد في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات والخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. إنهاء دورة مجلس الإدارة وأوصى مجلس الإدارة، بإنهاء دورة مجلس الإدارة الحالي والتي بدأت بتاريخ 2021/05/31 والتي كان من المقرر أن تنتهي بتاريخ 2026/05/30.

ورأى المجلس إنهاء هذه الدورة الحالية قبل موعدها المحدد، ليكون تاريخ انتهائها في 2025/07/31، وذلك تماشياً مع أحكام نظام الشركات الجديد والتعديلات التي طرأت على النظام الأساس للشركة.

والجدير بالذكر بأن هذا الإجراء يتطلب موافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة، والتي سيتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقاً وبعد أخذ الموافقات النظامية. الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية في عام 2024 بنسبة 35.5% إلى 45.4 مليون ريال، مقابل 33.5 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق بمبلغ 11.89 مليون ريال إلي زيادة مبيعات المستلزمات والأجهزة الطبية.ونتجت هذه الزيادة بسبب استحواذ الشركة على حصة سوقية أكبر مما يعكس نموًا قويًا في المبيعات مدفوعًا بزيادة الطلب في السوق واستراتيجيات المبيعات الفعالة وذلك عن طريق اكتساب عملاء جدد وإدخال منتجات جديدة لدي نفس العملاء الحاليين.وبحسب الشركة فإن الارتفاع جاء بسبب بذل المزيد من الجهود للإعلان والتسويق عن المنتجات وتعيين موظفين جدد في أقسام المبيعات والتسويق لتغطية أكبر وسرعة الاستجابة للعملاء.بوتضمنت الأسباب: التحسن في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة الخاص بالعملاء مع استمرار كفاءة التحكم في زيادة المصروفات غير المباشرة.أوصى مجلس الإدارة، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 - 12 - 2024 م.ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 14 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 7 ملايين سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 2 ريال لكل سهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق).ونوهت بتحديد موعد الجمعية العامة للمساهمين بعد الحصول على الموافقات النظامية والتي سيتم من خلالها اعتماد توصية مجلس الإدارة بهذا الشأن.وأوضحت أن تاريخ التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لقرار توزيع الأرباح، وفقاً لما ورد في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات والخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.وأوصى مجلس الإدارة، بإنهاء دورة مجلس الإدارة الحالي والتي بدأت بتاريخ 2021/05/31 والتي كان من المقرر أن تنتهي بتاريخ 2026/05/30.ورأى المجلس إنهاء هذه الدورة الحالية قبل موعدها المحدد، ليكون تاريخ انتهائها في 2025/07/31، وذلك تماشياً مع أحكام نظام الشركات الجديد والتعديلات التي طرأت على النظام الأساس للشركة.والجدير بالذكر بأن هذا الإجراء يتطلب موافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة، والتي سيتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقاً وبعد أخذ الموافقات النظامية.