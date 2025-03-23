شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «منزل الورق» إلى 17.88 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

أخبار متعلقة تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـ«دله الصحية» «تداول»: إلغاء إدراج أدوات دين حكومية بـ952.7 مليون ريال الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة منزل الورق في عام 2024 بنسبة 0.9% إلى 17.88 مليون ريال، مقابل 17.73 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى انخفاض تكاليف المواد الخام إضافة إلى ارتفاع أرباح تقييم العقارات الاستثمارية وأرباح بيع ممتلكات واستثمار عقاري.