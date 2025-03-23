الاقتصاد

ارتفاع أرباح «منزل الورق» إلى 17.88 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «منزل الورق» إلى 17.88 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة منزل الورق في عام 2024 بنسبة 0.9% إلى 17.88 مليون ريال، مقابل 17.73 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى انخفاض تكاليف المواد الخام إضافة إلى ارتفاع أرباح تقييم العقارات الاستثمارية وأرباح بيع ممتلكات واستثمار عقاري.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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