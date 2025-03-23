شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «وفرة» 75.9% إلى 5 ملايين ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: انخفاض بند الإيرادات الأخري بمبلغ 3.8 مليون ريال وارتفاع بند المصروفات البيعية والتسويقية بمبلغ 4 ملايين ريال وارتفاع بند مصروفات التمويل وفروقات العملة بمبلغ 0.9 مليون.

وجاء ذلك على الرغم من انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية بمبلغ 2 مليون وتكلفة الإنتاج بمبلغ 0.6 مليون وأيضاً انخفاض مصروف الزكاة. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة وفرة للصناعة والتنمية في عام 2024 بنسبة 75.9% إلى 5 ملايين ريال، مقابل 20.9 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يرجع السبب فى انخفاض صافي الربح للعام الحالي بالمقارنة مع العام السابق إلى انخفاض أرباح الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بمبلغ 13.7 مليون ريال.وتضمنت الأسباب: انخفاض بند الإيرادات الأخري بمبلغ 3.8 مليون ريال وارتفاع بند المصروفات البيعية والتسويقية بمبلغ 4 ملايين ريال وارتفاع بند مصروفات التمويل وفروقات العملة بمبلغ 0.9 مليون.وجاء ذلك على الرغم من انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية بمبلغ 2 مليون وتكلفة الإنتاج بمبلغ 0.6 مليون وأيضاً انخفاض مصروف الزكاة.