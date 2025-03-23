شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «وفرة» 75.9% إلى 5 ملايين ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة وفرة للصناعة والتنمية في عام 2024 بنسبة 75.9% إلى 5 ملايين ريال، مقابل 20.9 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يرجع السبب فى انخفاض صافي الربح للعام الحالي بالمقارنة مع العام السابق إلى انخفاض أرباح الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بمبلغ 13.7 مليون ريال.
وتضمنت الأسباب: انخفاض بند الإيرادات الأخري بمبلغ 3.8 مليون ريال وارتفاع بند المصروفات البيعية والتسويقية بمبلغ 4 ملايين ريال وارتفاع بند مصروفات التمويل وفروقات العملة بمبلغ 0.9 مليون.
وجاء ذلك على الرغم من انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية بمبلغ 2 مليون وتكلفة الإنتاج بمبلغ 0.6 مليون وأيضاً انخفاض مصروف الزكاة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يرجع السبب فى انخفاض صافي الربح للعام الحالي بالمقارنة مع العام السابق إلى انخفاض أرباح الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بمبلغ 13.7 مليون ريال.
وتضمنت الأسباب: انخفاض بند الإيرادات الأخري بمبلغ 3.8 مليون ريال وارتفاع بند المصروفات البيعية والتسويقية بمبلغ 4 ملايين ريال وارتفاع بند مصروفات التمويل وفروقات العملة بمبلغ 0.9 مليون.
وجاء ذلك على الرغم من انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية بمبلغ 2 مليون وتكلفة الإنتاج بمبلغ 0.6 مليون وأيضاً انخفاض مصروف الزكاة.