شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.6% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على انخفاض بنسبة 0.6%، عند 11694 نقطة، وبتداولات بلغت، 2.641 مليار ريال.

وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 142.478 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.566 تريليون ريال. انخفاض أسهم 155 شركة انخفضت أسهم 155 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 85، من بين 252 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، البابطين، واللجين، والتعمير، وسيكو السعودية ريت، ومتطورة، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لتداول، كانت أسهم شركات، نسيج، وتكافل الراجحي، وبنان، والخليجية العامة، وتشب، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.1%، عند 30535 نقطة، وبتداولات بلغت، 28.856 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.891 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 58.053 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 48 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 36، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.