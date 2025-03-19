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شكرا لقرائتكم خبر عن في المعاملات الفورية.. أسعار الذهب ترتفع بنسبة 0.2 % والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % ليصل إلى 3039.38 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3046.70 دولارًا.
وفي شأن المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.3 % عند 33.91 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 1 % إلى 987.90 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.5 % إلى 962.57 دولارًا.
وفي شأن المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.3 % عند 33.91 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 1 % إلى 987.90 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.5 % إلى 962.57 دولارًا.
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