شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات معامل اختبار كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف بـ"الطاقة المتجددة" والان مع تفاصيل الخبر

يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفتها عن معامل اختبار كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف ثابت السرعة و متغير السرعة التابع لهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة التابعة لوزارة الكهرباء ، و فيما يلي أهم المعلومات عن المعمل :

1- يهدف معمل اختبارات أجهزة التكييف على اجراء الإختبارات المعملية لأجهزة التكييف من النوع المنفصل والشباك المستوردة من الخارج والمصنعة محلياً لرفع كفاءة الطاقة ودعم تطبيق المواصفات القياسية المصرية وتطبيق قرارى وزير الصناعة رقم 266 لعام 2002 ورقم 180 لعام 2003 بشأن الزام المصنعين والمستوردين بلصق بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة قبل طرحها فى الأسواق للمستهلك وذلك من خلال التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للمواصفات والجودة والشركات المحلية.

2- تم اختبار أكثر من 1634 حتي الان.

3- تتمكن وحدة الاختبار من اجراء اختبارات لأجهزة التكييف المنفصل حتى قدرة 65000 وحدة حرارية بريطانية فى الساعة وأجهزة التكييف الشباك حتى قدرة 36000 وحدة حرارية بريطانية فى الساعة.

- بالنسبة لمعامل اختبار كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف متغير السرعة

يقوم المعمل باختبار اجهزة التكييف متغير السرعة المصنعة محلياً او المستوردة من الخارج ذات مجارى هواء وبدون مجارى هواء وكذلك التكييفات المنفصلة حتى قدرة تبريدية 65000 و.ح.ب/س، والتكييفات الشباك حتى قدرة تبريدية 36000 و.ح.ب/س.

- اعتماد معامل كفاءة الطاقة بهيئة الطاقة المتجددة طبقا للمواصفة القياسية ISO 17025

1- تم اعتماد معمل الثلاجات وغسالات الملابس عام 2008

2- تم اعتماد معمل التكييف عام 2010

3- تم اعتماد معمل السخانات الكهربائية عام 2012

4- تتم مراجعة دورية من قبل المجلس الوطنى للاعتماد

5- تجديد الشهادة