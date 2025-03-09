شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «لازوردي» 62% إلى 11.7 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

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2. انخفضت الأرباح التشغيلية للمجموعة البالغة 64.1 مليون ريال في عام 2024م بنسبة 20.2% مقارنة بـ 80.3 مليون ريال في العام السابق نتيجة لانخفاض إجمالي الربح وزيادة مخصص خسائر الائتمان المتوقعة نتيجة ارتفاع سعر الذهب.

3. بلغ صافي الربح في 2024م مبلغ 11.7 مليون ريال مقابل 30.8 مليون ريال في العام السابق بانخفاض قدره 62% بسبب مصاريف غير متكررة بلغت 10.2 مليون ريال تتعلق بتكلفة متعلقة بتغيير موزع الشركة في دول

4. انخفضت ربحية السهم الأساسية إلى 0.20 ريال في عام 2024م مقارنة بـ 0.54 ريال في العام السابق.

5. بلغ إجمالي حقوق المساهمين في 31 ديسمبر 2024م مبلغ 279.3 مليون ريال مقابل 360.5 مليون ريال في 31 ديسمبر 2023م، بانخفاض قدره 22.5% نتيجة لتوزيع الأرباح، والحركة السلبية في احتياطي تحويل العملات بسبب الفروقات غير المحققة في العملات الأجنبية على الاستثمار في مصر.

ومن الجدير بالذكر أن احتياطي تحويل العملات هو بند غير نقدي ينشأ عند توحيد القوائم المالية للمجموعة فقط ويتأثر بتقلب أسعار صرف العملات الأجنبية وليس له تأثير فعلي على المركز المالي للشركة.

وباستبعاد احتياطي تحويل العملات، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في 31 ديسمبر 2024م مبلغ 644.1 مليون ريال مقابل 649.2 مليون ريال في 31 ديسمبر 2023.

وأوصى مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات، اليوم، عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2024م.

ويرجع سبب التوصية بعدم التوزيع لدعم وتقوية المركز المالي للشركة والحفاظ على هامش الملاءة المالية لتمويل الخطط التنموية المستقبلية.

وسترفع التوصية للتصويت عليها في اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سوف يحدد لاحقاً. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة لازوردي للمجوهرات في 2024 بنسبة 62% إلى 11.7 مليون ريال، مقابل 30.8 مليون ريال في 2023.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن العوامل التالية توضح بشكل أساسي كيفية تحقيق صافي ربح في عام 2024:1. بلغ إجمالي ربح المجموعة من العمليات 283.8 مليون ريال في عام 2024م، بانخفاض طفيف قدره 1.7% مقارنة بالعام السابق والتي بلغت 288.7 مليون ريال.2. انخفضت الأرباح التشغيلية للمجموعة البالغة 64.1 مليون ريال في عام 2024م بنسبة 20.2% مقارنة بـ 80.3 مليون ريال في العام السابق نتيجة لانخفاض إجمالي الربح وزيادة مخصص خسائر الائتمان المتوقعة نتيجة ارتفاع سعر الذهب.3. بلغ صافي الربح في 2024م مبلغ 11.7 مليون ريال مقابل 30.8 مليون ريال في العام السابق بانخفاض قدره 62% بسبب مصاريف غير متكررة بلغت 10.2 مليون ريال تتعلق بتكلفة متعلقة بتغيير موزع الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي وبتكوين مخصص لنزاع قضائي ، بينما في عام 2023، كان هناك سبب أرباحا استثنائية بقيمة 10.1 مليون ريال من بيع المكتب الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة.4. انخفضت ربحية السهم الأساسية إلى 0.20 ريال في عام 2024م مقارنة بـ 0.54 ريال في العام السابق.5. بلغ إجمالي حقوق المساهمين في 31 ديسمبر 2024م مبلغ 279.3 مليون ريال مقابل 360.5 مليون ريال في 31 ديسمبر 2023م، بانخفاض قدره 22.5% نتيجة لتوزيع الأرباح، والحركة السلبية في احتياطي تحويل العملات بسبب الفروقات غير المحققة في العملات الأجنبية على الاستثمار في مصر.ومن الجدير بالذكر أن احتياطي تحويل العملات هو بند غير نقدي ينشأ عند توحيد القوائم المالية للمجموعة فقط ويتأثر بتقلب أسعار صرف العملات الأجنبية وليس له تأثير فعلي على المركز المالي للشركة.وباستبعاد احتياطي تحويل العملات، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في 31 ديسمبر 2024م مبلغ 644.1 مليون ريال مقابل 649.2 مليون ريال في 31 ديسمبر 2023.وأوصى مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات، اليوم، عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2024م.ويرجع سبب التوصية بعدم التوزيع لدعم وتقوية المركز المالي للشركة والحفاظ على هامش الملاءة المالية لتمويل الخطط التنموية المستقبلية.وسترفع التوصية للتصويت عليها في اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سوف يحدد لاحقاً.