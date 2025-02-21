شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الروسي يرفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، سعر الروبل أمام أسعار صرف العملات الرئيسة، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.92 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 88.5103 روبلًا.وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.60 روبلٍ، ليبلغ 92.4831 روبلًا، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بواقع 24 كوبيكًا، ليصل إلى 12.1252 روبلًا.