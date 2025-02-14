الاقتصاد

نتائج بورصة موسكو اليوم الجمعة بعد إغلاق التعاملات

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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج بورصة موسكو اليوم الجمعة بعد إغلاق التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم الجمعة على انخفاض بواقع 23.08 نقطة، ما نسبته 0.72%.
وجاء مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 3183.89 نقطة.

مؤشرات بورصة موسكو

بدوره، أنهى مؤشر RTS مرتفعًا بمقدار 0.81 نقطة، أي بنسبة 0.07%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 1110.61 نقاط.
كان حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل.
وخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 3.02 روبلات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 91.0313 روبلًا.

سعر صرف الروبل الروسي مقابل العملات الرئيسية

كما خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 3.09 روبلات، ليبلغ 94.9221 روبلًا.
بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 43 كوبيكًا، ليصل إلى 12.3356 روبلًا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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