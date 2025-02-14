شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج بورصة موسكو اليوم الجمعة بعد إغلاق التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات بورصة موسكو

سعر صرف الروبل الروسي مقابل العملات الرئيسية

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم الجمعة على انخفاض بواقع 23.08 نقطة، ما نسبته 0.72%.وجاء مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 3183.89 نقطة.بدوره، أنهى مؤشر RTS مرتفعًا بمقدار 0.81 نقطة، أي بنسبة 0.07%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 1110.61 نقاط.كان حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل.وخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 3.02 روبلات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 91.0313 روبلًا.كما خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 3.09 روبلات، ليبلغ 94.9221 روبلًا.بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 43 كوبيكًا، ليصل إلى 12.3356 روبلًا.