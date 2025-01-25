شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. حصص البنك الأهلى المصرى فى 9 شركات بالبورصة أبرزها فورى وأموك والان مع تفاصيل الخبر

استقرت حصة ملكية البنك الأهلي المصري في 9 شركات مقيدة بالبورصة المصرية، وتصدرت الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، قائمة الشركات الأعلى مساهمة من البنك بعدد 6.331 مليون سهم تمثل 39.57% من أسهم الشركة، أعقبه شركة مصر للأسمنت قنا عدد 19.7 مليون سهم تعادل حصة 21%، يليه شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك بعدد 197.6 مليون سهم تعادل 15.03% موزعة بين شركة الأهلي كابيتال القابضة بعدد 194.2 مليون سهم، و3.5 مليون سهم من خلال محفظة تابعة للبنك.

وفي المركز الرابع من حيث نسبة المساهمة البنك المصري لتنمية الصادرات بعدد 196.7 مليون سهم تمثل 19.8%، موزعة بين 195.9 مليون سهم للبنك الأهلي، و783 ألف سهم من محفظة البنك الأهلي المصري 2.

وفي المركز الخامس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" بعدد 2.8 مليون سهم تمثل 7.54%، وفي المركز السادس حلت شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بعدد 154.54 مليون جنيه تعادل حوالي 6.69%، من خلال 123.6 مليون سهم للبنك، و2 مليون سهم لمحفظة البنك الأهلي المصري 1، و4.9 مليون سهم محفظة البنك الأهلي المصري 2، و10 آلاف سهم لمحفظة شركة الأهلي كابيتال رقم 1، و715 ألف سهم لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلي المصري.

أعقبتها شركة سيدي كرير للبتروكيماويات بعدد 62.8 مليون سهم تمثل 6.92% من خلال شركة الأهلي كابيتال، و1.85 مليون سهم من خلال محفظة تدار بواسطة شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، ثم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بعدد 9.5 سهم تمثل 5%، وأخيرًا شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بعدد 218.3 مليون سهم تمثل 6.05%، موزعة بين 206.2 مليون سهم من البنك، 9.3 مليون سهم لمحفظة البنك الأهلي المصري 2 المدار، و50 ألف سهم من خلال محفظة شركة الأهلي كابيتال رقم 1.

وتلزم البورصة المصرية، الشركات المقيدة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة وفق قرار هيئة الرقابة المالية رقم 13 لسنة 2018، والتي تنص على إلزام كل مساهم بالإفصاح للبورصة المصرية دوريًا عما يملكه وأطرافه المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها.