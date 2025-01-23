محافظ القطيف يفتتح النسخة الأولى لسوق المزارعين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الملناطق_واس

افتتح محافظ القطيف إبراهيم بن محمد الخريف، أمس الأربعاء، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية فهد بن أحمد الحمزي، النسخة الأولى لفعاليات سوق المزارعين، التي تقام في مشروع الرامس بالقطيف تحت شعار “خيرنا لنا”، خلال الفترة من 22 يناير وحتى 1 فبراير 2025.

وتجول الخريف في أركان السوق التي تضم 60 ركنًا للمزارعين والصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية والجهات الحكومية والأهلية والحرفية المرتبطة بالخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب الحرف التي تحاكي موروث المحافظة الزراعي وتاريخها.

وأكد الخريف أن مبادرة سوق المزارعين تعد فرصة لدعم هذا القطاع بطريقة مغايرة تسلّط الضوء على بيئة المنطقة الزراعية، ومنتجاتها المحلية، من خلال فعاليات وأنشطة مصاحبة لها أبعاد اقتصادية وتحفيزيه للمزارعين والمستثمرين في هذا المجال، وتسهم في تنمية السياحة، بما يصب في أهداف وتطلعات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.

من جانبه، ثمن مدير مشروع الرامس محمد التركي، رعاية ودعم محافظ القطيف لهذا الحدث الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ممثلًا بمكتب الوزارة بالقطيف، بالشراكة مع إدارة مشروع الرامس، وبالتعاون مع بلدية محافظة القطيف، داعيًا الجميع لزيارة السوق والاستمتاع بفعالياته وبرامجه المتنوعة يوميًا من الساعة 4:00 عصرًا إلى 10:00 مساءً.

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