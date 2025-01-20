شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يعلن إطلاق خدمة WiFi Calling فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق خدمة "WiFi Calling" رسميًا في مصر، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الاتصالات الصوتية، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف تغطية الشبكات التقليدية، وأكد الوزير أن هذه الخدمة الجديدة تأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز خدمات الاتصالات بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر على هامش توقيع وإطلاق الخدمة بحضور ممثلي شركات المحمول، أن خدمة "WiFi Calling" تتيح للمستخدمين إجراء واستقبال المكالمات الصوتية عبر شبكات الواي فاي بدلاً من الاعتماد الكامل على شبكات المحمول التقليدية، وتعد هذه التقنية حلاً مبتكرًا لمشكلة ضعف التغطية، خاصة داخل المباني المغلقة أو المناطق النائية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الخدمة سهلة الاستخدام ولا تتطلب تحميل تطبيقات إضافية، حيث يمكن تفعيلها مباشرة عبر الهواتف الذكية الداعمة للتقنية، مما يجعلها متاحة لشريحة واسعة من المستخدمين، وأضاف أن الخدمة ستسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز كفاءة خدمات الاتصالات.

وأكد الوزير أن إطلاق هذه الخدمة يعكس التزام الوزارة بتحقيق التحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة لتحسين جودة الحياة اليومية. وأشاد بجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تفعيل الخدمة بالتعاون مع شركات المحمول، مشددًا على أهمية مواصلة العمل لتطوير قطاع الاتصالات بما يدعم رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وخدمة "WiFi Calling" ليست جديدة عالميًا، لكنها تمثل إضافة مميزة للسوق المصري، وتم اعتمادها في العديد من الدول لتحسين جودة المكالمات، خاصة في المناطق التى تعاني من ضعف الشبكات، وتعتمد الخدمة على استخدام شبكة الواى فاى المتاحة لدى المستخدم، مما يضمن اتصالاً مستقرًا وصوتًا عالي الجودة.